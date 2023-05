Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.05.2023

Przedwojenna Hohenzollernstrasse w Glogau to dzisiejsza aleja Wolności w Głogowie. Należy do najważniejszych, ale i najładniejszych miejskich arterii. W obecnej formie powstała ponad 100 lat temu, zastępując zwykłą ścieżkę łączącą Stare Miasto z osiedlem Wiązów czyli obecnym os. Przemysłowym oraz dworcem PKP. Na zdjęciach pokazujemy, jak wyglądała 100 lat temu i w późniejszych latach, aż do dziś.