Przegląd prasy z Głogowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 11.05.2023

Ceny gazu spadają, a Głogów ma kolejną podwyżkę ogrzewania. I to o 40 procent. Dlaczego? - pytali dziś radni na sesji przedstawicieli KGHM, WPEC i spółki „Energetyka". - Ogrzanie w mieście małego mieszkania z sieci jest droższe niż dużego domu na wsi - mówił prezes SM Nadodrze.

Wspaniały pałac jeden z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku, który swą bryłą i wyglądem przyćmiewa z pewnością dziesiątki zespołów pałacowych jest na sprzedaż. Istnieje legenda, że podczas jednej ze swoich wizyt w Polsce ówczesny książę Karol, dziś król Karol III chciał go kupić.

Darek Wardziak, znany pod pseudonimem „Darek Stolarz”, już od ponad dwudziestu lat projektuje i tworzy wyjątkowe meble oraz kuchenne zabudowy. Zobacz, jak się urządził Dariusz Wardziak – gwiazda popularnego programu o aranżacji wnętrz. Koniecznie zajrzyj do domu stolarza z „Totalnych Remontów Szelągowskiej”.

Po kilkumiesięcznych pracach w Bukwicy w gminie Żukowice oddano nowoczesne boisko wielofunkcyjne. To jedno z czterech nowych obiektów powstających w gminie.

Zatrzymano 19-latka podejrzanego o włamania do samochodów, uszkodzenia i kradzieże artykułów z ich wnętrza. Wartość strat w wyniku działania głogowianina to blisko 30 000 złotych.

Straszny wypadek na prywatnej posesji pod Strzelinem. We wtorek około południa, do oczka wodnego wpadła dwuletnia dziewczynka. Przypadkowi świadkowie zauważyli to dosyć późno, dziecko po wyciągnięciu na brzeg nie dawało już oznak życia. Rozgrywający się na oczach dorosłych dramat, spowodował, że przytomność straciły dwie osoby.