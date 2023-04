Przegląd prasy Głogów 8.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Położone na wzgórzu Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu widać z wielu kilometrów. Od Głogowa dzieli je 17 km. Słynąca łaskami gotycka figura Maryi (wykonana ok. 1590 r.) czczona jest przez pielgrzymów jako Jutrzenka Nadziei. W licznych księgach znajdują się prośby o pomoc i zdrowie, ale też świadectwa tych, którzy doświadczyli cudownych uzdrowień lub wsparcia.

W święta warto znaleźć czas na spacery czy wycieczki za miasto. Polecamy rundę wokół Jeziora Sławskiego, a wieża widokowa Joanna to jedno z miejsc, które warto odwiedzić po drodze. Widoki, które z blisko 40 metrów wysokości można podziwiać, wynagrodzą trud wspinaczki na górę. Zobaczcie, co jeszcze warto zobaczyć nad Jeziorem Sławskim.

Z parku przy ul. Daszyńskiego zniknął jeden z najdłużej tam rosnących platanów. Drzewo zostało podpalone i choć strażacy szybko byli na miejscu, nie udało się go uratować.

Najświętsze relikwie Chrześcijan można znaleźć w kilku parafiach na Dolnym Śląsku, m.in. na wałbrzyskim Podzamczu, w Jeleniej Górze, pod Legnicą, w Bolesławcu czy Lubaniu. To maleńkie drzazgi pochodzące z drzewa Krzyża Świętego. Do Wałbrzycha relikwie Męki Pańskiej trafiły 23 lata temu dzięki zabiegom biskupa Tadeusza Rybaka, ordynariusza diecezji legnickiej, kiedy proboszczem był Andrzej Raszpla. W Bolesławcu można się do nich modlić oglądać od 300 lat!