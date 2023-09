Przegląd prasy Głogów 28.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Do rady miejskiej w Głogowie trafiła petycja od mieszkańców Starego Miasta, dotycząca wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie miasta. Rada miejska uznała petycję za zasadną.

Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 27 września na trasie pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Około godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 364 samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się.

Do głogowskiej komendy zgłosił się 75-latek, który padł ofiarą oszustów. Po zainstalowaniu programu do zdalnej obsługi urządzenia oszuści zdobyli dane do jego konta bankowego. Głogowianin stracił blisko 60 tys. złotych.

Zastanawiacie się, gdzie w Europie jesienny urlop czy choćby weekendowa wycieczka kosztują najmniej? Brytyjscy eksperci stworzyli przydatny ranking, który wskazuje najtańsze miasta Europy na wypoczynek jesienią 2023. Pod uwagę wzięto m.in. koszty pobytu i wybór tanich hoteli i restauracji, a także – co ważne jesienią – warunki pogodowe. Przekonajcie się, które europejskie miasta są najtańsze na jesienny weekend. Tam nie wydacie majątku i nacieszycie się dobrą pogodą.