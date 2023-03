Przegląd prasy Głogów 28.03.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Niebawem przed Sądem Okręgowym w Legnicy staną Piotr K. i Katarzyna K. małżeństwo z Chocianowa. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo, a jego żona m.in. o nieudzielenie pomocy i znieważenie zwłok. Sprawca przyznał, że udusił z zazdrości.

Okobus, czyli mobilny gabinet okulistyczny do bezpłatnej diagnostyki dna oka osób chorych na cukrzycę stanie w Głogowie na starówce. W naszym mieście takie badanie będzie można wykonać we wtorek, 28 marca. Przed wizytą trzeba się zarejestrować. Jak to zrobić?