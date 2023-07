Przegląd prasy Głogów 26.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Głogowski urząd miejski zachęca osoby mieszkające w Głogowie bez meldunku do zalegalizowania swojego pobytu. Nie każdy bowiem pamięta o tym, że przebywając gdzieś dłużej niż miesiąc musimy w danym miejscu się zameldować.

Prasówka 26.07 Głogów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nowe wieże lęgowe dla jerzyków w Głogowie to najnowszy krok do przyciągnięcia tych ptaków do naszego miasta. Ale nie jedyny. Wcześniejsze działania już przyniosły efekty.