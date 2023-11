Przegląd prasy Głogów 2.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Przy okazji Wszystkich Świętych cmentarze wypełniają się zniczami. Są ich tysiące, co nocą zapewnia niesamowicie klimatyczne widoki. Tak jak przy ul. Świerkowej w Głogowie.

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Prasówka 2.11 Głogów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wracamy do sprawy śmiertelnego wypadku, do którego doszło na polnej drodze między Gaworzycami a Kłobuczynem. Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty 25-latkowi, który jednak nie przyznaje się do udziału w zdarzeniu.