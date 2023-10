Przegląd prasy Głogów 18.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Łukasz Horbatowski to jeden z dwóch posłów Ziemi Głogowskiej, którzy zasiądą w sejmowych ławach w najbliższej kadencji. Jak komentuje wyborczy wynik?

Już po raz czwarty Głogów i mieszkańców regionu w Sejmie reprezentować będzie Wojciech Zubowski z PiS. Jak komentuje wyniki wyborów do parlamentu X kadencji?

Na wysokości wsi Zaszków w gminie Kotla samochód wylądował w rowie. To droga nr 319 Głogów - Sława. Uważajcie na utrudnienia w ruchu.

Nie żyje Artur Szymanik, młody, doskonale zapowiadający się bokser z Głogowa. Przegrał walkę z ostrą białaczką limfoblastyczną. Miał zaledwie 22 lata.

Agata Kornhauser-Duda wraz z mężem wybrała się do Rzymu, aby wziąć udział w uroczystościach w 45. rocznicę wyboru Papieża św. Jana Pawła II. Pierwsza dama już na samym wstępie - wsiadając do samolotu postawiła na mocny kolory swojej stylizacji. Zobacz, jak się prezentuje żona Dudy we Włoszech.