Przegląd prasy Głogów 16.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja.

Wykonawca przebudowy dawnego Kina Jubilat przejął plac robót. Co teraz będzie się działo z obiektem po zamkniętym pięć lat temu kinie?

Jak co roku głogowska Komunikacja Miejska wyjdzie na przeciw miłośnikom zabawy i zorganizuje wyjazdy na Stachuriadę w Grochowicach.

Agnieszka Kaczorowska to aktorka i tancerka. Wydawałoby się, że ze względu na to, czym się zajmuje, nigdy nie miała i nie będzie mieć problemów z nadprogramowymi kilogramami. Jednak gwiazda kilka lat temu była kobietą o dosyć zaokrąglonych kształtach. Dzisiaj zachwyca szczupłą sylwetką, a przecież jest już po dwóch ciążach i porodach! Zobacz jej drogę do figury marzeń!