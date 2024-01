Przegląd prasy Głogów 16.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Na osiedlu Żarków rośnie osiedle bloków Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dziś, 15 stycznia do TBS nr 19 i 20 przy ul. Folwarcznej symbolicznie oddano klucze do mieszkań

W Sławie doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Jechał zygzakiem i o mało nie doprowadził do czołowego zderzenia z innym samochodem. Obywatel Gruzji wydmuchał w alkomat ponad 2 promile alkoholu. Nie posiadał też prawa jazdy.

W gminie Gaworzyce ruszył program dofinansowania wymiany tzw. kopciuchów. Można uzyskać połowę kwoty na wymianę starego pieca na ekologiczny.

Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii

W sobotę, 13 stycznia zmarł Tadeusz Cieślak, działacz głogowskiej Solidarności. Był odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Miał 67 lat.