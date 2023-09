Przegląd prasy Głogów 13.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Głogów czytała fragmenty powieści "Nad Niemnem". St. sierż. Katarzyna Marczak została zaproszona do akcji Narodowego Czytania przez szkoły podstawowe w Jaczowie i w Jerzmanowej.

W Teatrze im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie zorganizowano podsumowanie kolejnej edycji akcji Zostań Mistrzem Segregacji. Wyróżnienia trafiły do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, którzy wspólnie przez ostatnie miesiące dbali o środowisko.

Głogowskie wodociągi zachęcają do picia kranówki. Nawodnienie organizmu jest szczególnie ważne w upały. Czy woda w głogowskich kranach jest dobra do picia?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Tymczasowy przystanek autobusowy przy "jerzmanówce" to zagrożenie dla życia. Tak twierdzą między innymi pracownicy miedzowej spółki, którzy przed świtem muszą przejść przez pasy na drodze 329, by wsiąść do autobusu przewoźnika.