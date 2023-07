Przegląd prasy Głogów 12.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Poruszenie na basenie letnim w Świebodzicach. Dzisiaj, 11 lipca późnym popołudniem interweniowało tam Pogotowie Ratunkowe ze Świdnicy. Pomocy wymagał nastolatek z rozbitą głową. W takich obiektach należy przestrzegać poleceń ratowników, nie skakać do wody tam, gdzie wiszą tabliczki z zakazem.

Przy pomniku Polaków pomordowanych przez OUN-UPA i wypędzonych ze swej ziemi na brzostowskim cmentarzu uczczono 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. Na uroczystość zaprosiło Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa" oraz Towarzystwo Ziemi Głogowskiej.

Stop drożyźnie za ciepło w Głogowie – to hasło zbiórki podpisów, akcji, która ruszyła dziś w mieście. Jej organizatorzy chcą, by pod apelem podpisało się jak najwięcej głogowian. Pismo ma potem trafić do Ministra Aktywów Państwowych.