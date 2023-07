Przegląd prasy Głogów 1.07.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Głogowie

Koleje Dolnośląskie uruchomiły wakacyjny pociąg łączący Wrocław ze Świnoujściem. Pociąg KD Premium Nadmorski kursuje w letnie weekendy a dodatkowo 15 sierpnia.

KGHM oficjalnie otworzyło szyb GG-1 w Kwielicach. Został on połączony podziemnymi chodnikami z kopalną Rudna. Jest to 31. i najgłębszy szyb miedziowej spółki. Ma on głębokość 1348 metrów i jest najgłębszym miejscem w Polsce, do którego może zjechać człowiek.