Przegląd prasy 6.05.2023 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Grupa „Kolej na Szprotawę" działa, aby doprowadzić do remontu linii kolejowej z Głogowa do Żagania. Pociągi nie kursują na niej już od ponad 20 lat. Czy jest szansa na ich powrót?

Dwa lata temu pałac w Goszczu to była ledwo trzymająca się ruina. Mało kto wierzył w ambitne plany dolnośląskiej gminy Twardogóra, która planowała uratować pałac i udostępnić go do zwiedzania. A jednak udało się! Pałac wkrótce można będzie zwiedzać. Jak go odgruzowywano i gdzie postawiono platformy widokowe, przeczytajcie poniżej.

Zespół "Dawidenka" z Koźlic (gmina Gaworzyce) już niedługo cieszyć się będzie z nowych strojów. Otrzymał on dotację na ich zakup w kwocie blisko 8 tys. złotych.