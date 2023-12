Przegląd prasy 5.12.2023 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Kilkuset górników KGHM razem ze swoimi rodzinami stawiło się rano w lubińskim kościele, by świętować wspomnienie ich patronki - św. Barbary. To dzisiaj przypada Barbórka. Zobaczcie zdjęcia z dzisiejszych obchodów.

Ładne widowisko zgotowali kibicom piłki ręcznej zawodnicy KGHM Chrobrego Głogów oraz Industrii Kielce. Zespoły zmierzyły się w Zielonej Górze.

Gospodarstwie Rybackim w Sławie szykuje się do sprzedaży świeżego karpia na wigilijny stół. Ci, którzy go kupują dobrze wiedzą, że jest bardzo smaczny. Po rybę na święta jeździ do Sławy wielu głogowian.