Przegląd prasy 5.10.2023 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

Remont drogi i budowa chodników wzdłuż DW 319 w Sobczyce to inwestycja na blisko 4 miliony złotych. Wkrótce koniec prac, które znacznie zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców.

Kompleks handlowo – usługowy „Skarbek” przy ul. Budowlanych kończy w tym roku 50 lat. Obiekt ma tyle lat, co osiedle „Hutnik”, na którym stoi. Poznajcie jego historię.

W najbliższy weekend (7 i 8 października) Festiwal Roślin zawita do Głogowa. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników zielonych dekoracji odbędzie się w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Wita Stwosza. Festiwal to największy w Polsce targ roślin doniczkowych w atrakcyjnych cenach, które zaczynają się już od 5 złotych.