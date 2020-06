Przegląd prasy 27.06.2020 Głogów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W sobotę, 27 czerwca, przez Głogów przeszła fala wezbraniowa, która podniosła poziom rzeki do 487 centymetrów (pomiar z godz. 11.20).

Zgodnie z zapowiedziami, w piątek nastąpiło oficjalne otwarcie Społecznego Ogrodu Światła i Cienia w Głogowie.

Wszystko wskazywało na to, że bezbramkowym remisem zakończy się mecz Chrobry Głogów - Sandecja Nowy Sącz. Jednakże w ostatnich chwilach doliczonego czasu gry głogowianie skierowali piłkę do bramki rywali. Autorem bramki był Adrian Benedyczak. Było to pierwsze od czasów pandemii spotkanie przy ul. Wita Stwosza z udziałem kibiców. Zobaczcie zdjęcia z meczu.

Po pościgu głogowscy policjanci z patrolu rowerowego zatrzymali poszukiwanego listem gończym 20 – latka. Mężczyzna był poszukiwany w związku z rozbojem, udzielaniem narkotyków oraz licznymi kradzieżami sklepowymi. Grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.