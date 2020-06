Przegląd prasy 26.06.2020 Głogów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Głogowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Garden Party w Głogowie. Ogród Światła i Cienia już otwarty. ZDJĘCIA”?

Prasówka Głogów 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Garden Party w Głogowie. Ogród Światła i Cienia już otwarty. ZDJĘCIA Zgodnie z zapowiedziami, w piątek nastąpiło oficjalne otwarcie Społecznego Ogrodu Światła i Cienia w Głogowie. 📢 Chrobry Głogów - Sandecja Nowy Sącz zagrali przy kibicach. Gol w ostatnich sekundach meczu! ZOBACZ ZDJĘCIA Wszystko wskazywało na to, że bezbramkowym remisem zakończy się mecz Chrobry Głogów - Sandecja Nowy Sącz. Jednakże w ostatnich chwilach doliczonego czasu gry głogowianie skierowali piłkę do bramki rywali. Autorem bramki był Adrian Benedyczak. Było to pierwsze od czasów pandemii spotkanie przy ul. Wita Stwosza z udziałem kibiców. Zobaczcie zdjęcia z meczu.

📢 Głogów: Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. ZDJĘCIA 26 czerwca to dzień oficjalnego zakończenia roku szkolnego. To był rok bardzo nietypowy. Zakończenie roku dla wielu uczniów było pierwszą od dawna okazją do zobaczenia na żywo swoich kolegów i koleżanek oraz nauczycieli. Odwiedziliśmy z aparatem Szkołę Podstawową nr 2 w Głogowie. Na zdjęciach rozdanie świadectw wśród uczniów klas trzecich. 📢 UWAGA. Burza nadciąga nad Dolny Śląsk z Czech. Ostrzeżenie pogodowe W piątek, 26 czerwca, na terenie województwa Dolnośląskiego może zagrzmieć i zawiać. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. 📢 Lato w Twierdzy Głogów. Impreza rusza już 1 lipca. Co w planach? W środę, 1 lipca, rozpocznie się kolejna edycja głogowskiej akcji Lato w Twierdzy. Co przygotowano w tym roku?

📢 Głogów: Remont Wojska Polskiego. Pierwszy etap zakończony Robotnicy zakończyli remont pierwszego odcinka ul. Wojska Polskiego. W późniejszym czasie remontowane będą kolejne. 📢 Głogów: Absolutorium dla prezydenta Rafaela Rokaszewicza Podczas czwartkowej sesji rady miejskiej w Głogowie (25 czerwca) odbyło się m.in. głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi miasta - Rafaelowi Rokaszewiczowi.

