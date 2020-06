Przegląd prasy 24.06.2020 Głogów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Głogów 24.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Imieniny Jana za nami. Choć w tym roku spotkanie przy pomniku Jana z Głogowa było skromniejsze niż zwykle, tradycji stało się zadość, bo posadziliśmy dwa nowe drzewka.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu gorąco zaprasza do oddania krwi w siedzibie Centrum, Terenowych Oddziałach w Głogowie, Legnicy, Lubinie oraz na akcjach wyjazdowego pobierania krwi. Aktualnie potrzebne są wszystkie grupy krwi. Szczególny apel do osób z grupą krwi O Rh- ponieważ w nagłych wypadkach może być przetoczona każdemu pacjentowi, jeszcze przed oznaczeniem grupy krwi.