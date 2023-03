Przegląd prasy 24.03.2023 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Taki zezowaty miś, czy drewniane kręgle w czasach naszego dzieciństwa były standardem, a auto marki Polonez na baterie, dziecięca maszyna do szycia, czy włochaty skaczący pająk były przedmiotem marzeń pokolenia X i boomersów wychowanych w PRL-u. Zobaczcie, ile teraz kosztują takie zabawki, których poszukują kolekcjonerzy. To aktualne oferty z Dolnego Śląska.

Do końca sierpnia w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie oglądać będzie można zupełnie nową wystawę. Pokazuje ona historię miedzi, a w jej skład wchodzą m.in. eksponaty wypożyczone z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

lenovo tab m10 hd to tablet hd drugiej generacji o…

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Po pierwszych, wiosennych dniach na Placu Festynowym nad Odrą wandale zniszczyli drewniany stół. Miasto zgłosiło sprawę policji. Plac jest objęty monitoringiem, więc jest spora szansa na ustalenie sprawców.

Fundacja Hospicjum Głogowskie rozpoczęło akcję społeczną o nazwie „Czerwona teczka”. Fundacja namawia, by zebrać w niej najważniejsze informacje, które w razie śmierci mogą pomóc bliskim uporządkować osobiste i urzędowe sprawy. Co należy włożyć do teczki? Gdzie można ją otrzymać?

Chat GPT to sztuczna inteligencja, która zdobyła ostatnio ogromną popularność. Postanowiliśmy sprawdzić, co ma do powiedzenia o Głogowie. Odpowiedzi na nasze pytania były przekomiczne.