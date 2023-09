Przegląd prasy 20.09.2023 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Dzisiaj, 19 września w Wałbrzychu uroczyście wręczono dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Pieniądze przekazano w ramach programu "Mały Strażak" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Bardzo silny wstrząs odczuli we wtorek około godz. 18 mieszkańcy Zagłębia Miedziowego. Była to tak zwana górnicza ósemka, do której doszło w rejonie GG-1.