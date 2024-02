Przegląd prasy 2.02.2024 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

W Ułanowie koło Sieroszowic (gm. Radwanice) doszło do pożaru jednorodzinnego domu. Właściciel domu, młody mężczyzna z popatrzeniami został zabrany śmigłowcem do szpitala w Poznaniu.

Na ulicy Bema doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Citroen "spotkał" się z nissanem. Jedna osoba trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Mamy dla Was małe porównanie Głogowa kiedyś i dziś. Wszystko na zdjęciach satelitarnych. Zobaczcie jak bardzo zmieniło się nasze miasto.

Urodę Iwony Pavlović od 3 marca będzie można podziwiać w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Jak zawsze będzie wyglądała perfekcyjnie. Zadba o to, aby mieć pięknie ułożone włosy i mocno podkreślone oczy, które są stałym elementem w jej wizerunku. Ostatnio jednak gwiazda pokazała się bez makijażu. Zobacz, jak się prezentuje w wersji naturalnej.

Kaufland podnosi wynagrodzenie pracownikom. Jak informuje sieć handlowa, przeznaczy na ten cel niemal 110 mln zł. Podwyżki obowiązują od stycznia, a w lipcu szykuje się następna. Ile w Kauflandzie zarabia kasjerka?