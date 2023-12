Przegląd prasy 19.12.2023 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Koncerty bożonarodzeniowe, fotograficzne sesje świąteczne, nagrania do popularnych programów telewizyjnych i moc innych wydarzeń – okazji do spotkań w swoim gronie przy okazji świąt celebrytom nie brakuje. Podobnie rzecz miała się kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Dotarliśmy do zdjęć sprzed nawet dwóch dekad, a na nich odnaleźliśmy takie gwiazdy, jak Edyta Górniak, Małgorzata Kożuchowska, Grażyna Szapołowska i wiele innych. Zobacz, jak wtedy wyglądały!

Popiersie Friedricha Schillera, które po dziesiątkach lat wróciło na swoje dawne miejsce w Głogowie, długo nie nacieszyło się spokojem. W ostatnich dniach padło ofiarą wandali.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.