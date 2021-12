Przegląd prasy 18.12.2021 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Uczniowie siódmej klasy Szkoły Podstawowej w Białołęce zorganizowali wspólną Wigilię. To ostatnie klasowe spotkanie przed świąteczną przerwą oraz przed powrotem do zdalnej nauki.

Trzeba przyznać, że głogowianie są wyjątkowo utalentowani, jeśli chodzi o ozdabianie choinek - mamy na to dowód! Na facebookowym profilu Tygodnika Głogowksiego poprosiliśmy o przesłanie zdjęć świątecznych drzewek Zobaczcie galerię zdjęć! Być może warto podpatrzeć któryś pomysł!

Prasówka 18.12 Głogów: pozostałe wydarzenia

Granulat miedzi, karabińczyk z wyprawy polskiego himalaisty to tylko niektóre z przedmiotów, które dziś, 17 grudnia, trafiły do kapsuły czasu wmurowanej Sieroszowicach, w miejscu odkrycia złóż miedzi, w latach 50. ubiegłego wieku. To wyjątkowa pamiątka na zakończenie jubileuszu KGHM.