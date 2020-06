Przegląd prasy 16.06.2020 Głogów, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

W powiecie głogowskim zamontowane zostały cztery nowoczesne czujniki, zajmujące się monitorowaniem stanu powietrza. Dwa znajdują się w mieście, dwa trafiły do gmin.

Chrobry Głogów rozegrał we wtorek kolejne spotkanie Fortuna 1. Ligi. Na swoim stadionie podjął GKS Jastrzębie.

Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi" organizuje badania USG skierowane do dzieci. Mają one służyć profilaktyce nowotworowej.

Po raz kolejny głogowscy urzędnicy musieli przygotować raport na temat stanu gminy za rok 2019. Dowiedzieć się można z niego wielu ciekawostek. Ile kilometrów dróg mamy w mieście, ile ton śmieci wyrzuciliśmy, ile zarabia się w miejskich spółkach? To i wiele więcej znajdziecie w naszym opracowaniu wybranych fragmentów raportu. Kliknijcie w galerię by przejść dalej.

Zamki to znacznie więcej niż tylko piękne, stare mury. Oto najciekawsze takie budowle w Polsce. Może warto odwiedzić je na żywo?

Wczoraj mieszkańcy Głogowa pomogli kaczce z młodymi, który wykluły się w okolicach alei Wolności. Zabrali je z ruchliwej ulicy i wpuścili do fontanny przy placu Jana z Głogowa. Niestety, dziś maluchy nie były w stanie stamtąd wyjść.

Jakub Siekiera mieszka w domu usamodzielniającym w Katowicach. Wyszedł z niego miesiąc temu, żeby wyrzucić śmieci. Nie wrócił ani nie odezwał się do teraz. Istnieje przypuszczenie, że pojechał do Wrocławia.

Lista lokali wyborczych w Głogowie, którą prezentujemy poniżej, pomoże ci sprawnie zagłosować w wyborach prezydenckich 2020. 28.06.2020 udaj się do lokalu wyborczego, w którym działa obwodowa komisja wyborcza, do której przypisany jest Twój adres zameldowania. Pamiętaj, że na głosowanie w 1 turze wyborów prezydenckich 2020 powinieneś zabrać ze sobą maseczkę. Nie zapomnij również o dowodzie osobistym. Bez tego nie zostanie ci wydana karta do głosowania na prezydenta RP.