Przegląd prasy 16.03.2022 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Prasówka 16.03 Głogów: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Głogowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Różowy most na Odrze, noszący nazwę Mostu Tolerancji, obok kolegiaty, ratusza, zamku czy Pomnika Dzieci Jednym z charakterystycznych elementów miasta jest różowy most na Odrze. Głogowianie już się przyzwyczaili do koloru metalowej przeprawy, ale na przyjezdnych często robi jeszcze wrażenie. Kto zdecydował, by pomalować go właśnie na różowy kolor? Będziecie zdziwieni!