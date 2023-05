Przegląd prasy 16.05.2023 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Nareszcie! Od 15 maja droga nr 292 w Brzegu Głogowskim jest przejezdna! Oznacza to koniec trwających pół roku utrudnień związanych z remontem jezdni.

Dolnośląska policja szuka ludzi do pracy. Na początek można zarobić około 5 tys. zł na rękę. Jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać funkcjonariuszem policji?

Dzieła Pabla Picassa przyjechały do Głogowa. Kilkanaście prac słynnego artysty można oglądać przez najbliższe tygodnie w MOK-u.

Książka z okazji 800-lecia wsi Kłobuczyn nominowana do Nagrody SILESIANA 2023. Jej autorem jest Jan Michalski, prezes OSP w Kłobuczynie.

W gminie Żukowice planują konserwację rowów melioracyjnych. W sumie, w obrębie trzech miejscowości zostanie wyczyszczonych blisko 3 km kanałów.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w niedzielny wieczór na drodze między Krzydłowicami a Tarnówek. W zderzeniu z samochodem zginął tam rowerzysta.

Przedwojenna Hohenzollernstrasse w Glogau to dzisiejsza aleja Wolności w Głogowie. Należy do najważniejszych, ale i najładniejszych miejskich arterii. W obecnej formie powstała ponad 100 lat temu, zastępując zwykłą ścieżkę łączącą Stare Miasto z osiedlem Wiązów czyli obecnym os. Przemysłowym oraz dworcem PKP. Na zdjęciach pokazujemy, jak wyglądała 100 lat temu i w późniejszych latach, aż do dziś.