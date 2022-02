Przegląd prasy 14.02.2022 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Z okazji Walentynek przygotowaliśmy dla Was zestaw miejscowości na Dolnym Śląsku, które miłość, sympatię i dobre emocje mają w nazwie! One są po prostu skazane na pozytywne wibracje. Zobaczcie, oto najprzyjemniejsze, najbardziej uczuciowe nazwy miast, miasteczek i wsi w naszej okolicy! Nazwa zobowiązuje! Gdzie się znajdują te miejscowości i co warto w nich zobaczyć?

(Źródło wikipedia.pl)