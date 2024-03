Przegląd prasy 13.03.2024 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Wybory samorządowe już za niecały miesiąc. Bój o stanowisko prezydenta miasta stoczy czworo kandydatów, trzech mężczyzn i jedna kobieta. Ciekawie prezentują się też listy kandydatów do rad miasta i powiatu, bo jak się okazuje, do walki o mandaty radnych stanęły rodzinne klany!

Fontanny można znaleźć praktycznie w każdym większym mieście Europy – nie wszystkie jednak mogą pochwalić się pozycją w rankingu tych najpiękniejszych. Taki zaszczyt spotkał jedną z rodzimych atrakcji. W zestawieniu European Best Destinations pokonaliśmy m.in. Włochy czy Hiszpanię! Zobaczcie, gdzie w Polsce znaleźć jedną z najlepszych fontann Europy.

Głogowska policja odebrała już kilka zawiadomień związanych z niszczeniem plakatów wyborczych. Niektóre banery padają ofiarą wandali w ciągu kilku godzin od powieszenia.

Na Bulwar Nadodrzański wjadą nowoczesne, zautomatyzowane kosiarki z nawigacją. Ważne, by podczas testów tych urządzeń w trawnikach nie było dziur. Stąd apel do właścicieli psów o przypilnowanie, by ich pupile nie kopały na trawniku.