Przegląd prasy 12.01.2022 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Głogowski kolejowy dworzec ma już prawie 87 lat. Ale czy wiecie, że Głogów miał w sumie trzy dworce kolejowe? Pierwszy, oddany w 1846 znajdował się na terenie obecnych bocznic kolejowych po wschodniej stronie przejścia nad torami przy ul. Elektrycznej. W 1857 r. dworzec przeniesiono na teren dzisiejszego II peronu. Prowadziło do niego podziemne przejście z ulicy Poczdamskiej (obecnie nieczynne). W 1935 r. oddano do użytku nowy, już trzeci, dworzec, który działa do dziś.