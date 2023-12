Przegląd prasy 1.12.2023 Głogów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Głogowa

Ze skór i futer Gabriel Seweryn potrafił uszyć istne dzieła sztuki. Jego talent docenili, m. in. Monika Olejnik, Czesław Mozil i Robert Kozyra. Mieszkał i tworzył w Głogowie i nie zamierzał tego zmieniać. Versace z Głogowa zmarł nagle 28 listopada. Kim był, jak żył Gabriel Seweryn?

Niesamowite zegary z PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego designu poszukujemy dla ozdoby oraz jako pożytecznych gadżetów. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie.

Gdzie w Głogowie można zaszaleć na łyżwach? To jedyne sztuczne, kryte lodowisko w O.K.PARK-u, które czynne jest nawet w niedziele i święta. Dobra zabawa nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. Szaleństwo na łyżwach przy muzyce to świetnie spędzony czas. Mamy dla Was cennik i godziny otwarcia.