Przedwojenna figurka z Kolegiaty w Głogowie odnalazła się w Bardzie. Czy wróci do Głogowa?

77 lat po wojnie, w oddalonym o około 170 kilometrów od Głogowa Bardzie, odnalazła się figurka pochodząca z głogowskiej Kolegiaty. Zidentyfikował ją lokalny pasjonat historii, który od lat próbował odkryć tajemnicę niepozornej rzeźby na dachu krypty. Do prawdy dokopał się Tomasz Karamon, prowadzący stronę „Bardo - na tropie tajemnic historii". Historia tajemniczej figurki interesowała go od dawna.

– Na początku trudno było ustalić kto to właściwie jest. W lewej dłoni trzyma koronę, a w prawej czaszkę. Z twarzy całkiem młody. Na ramionach ma narzucony futrzany mucet, a pod spodem strój kapłana. Po jakimś czasie poszukiwań i bezowocnych prób dopasowania atrybutów do wizerunku któregoś ze świętych okazało się, że to… wcale nie jest święty. To Gotfryd z Cappenbergu – potomek jednego z najbardziej znaczących niemieckich rodów możnowładczych – opisuje na swojej stronie Tomasz Karamon.