Przedszkolanka z prokuratorskimi zarzutami. Miała się znęcać nad niepełnosprawnym dzieckiem

Prokuratura Rejonowa w Głogowie wydała akt oskarżenia przeciwko drugiej nauczycielce „Zielonego Przedszkola” w Głogowie (dziś to Jarzębinka). Katarzyna G. jest oskarżona o to, że znęcała się fizycznie i psychicznie nad 7-letnim niepełnosprawnych Julianem. Przedszkolanka miała go wielokrotnie zmuszać krzykiem do wykonywania w określonym i mierzonym przez nią czasie przysiadów.

Jak ustalono w toku śledztwa, do takich zdarzeń miało dochodzić w okresie od stycznia do marca 2018 roku, gdy niepełnosprawny chłopiec z zespołem Aspergera był podopiecznym placówki. Katarzyna G. była jedną z opiekunek grupy, do której należało dziecko. Jak ustalono, nauczycielka nie radziła sobie z zachowaniem chłopca. Nawet poprosiła pisemnie o pomoc przedszkolną pedagog, by ta ustaliła sposób postępowania z 7-latkiem. Specjalistka zaproponowała wówczas „terapię” polegającą na tym, że Julian nosił na szyi tabliczkę z przyklejonymi trzema znakami X. Za popełnione przewinienie chłopcu zabierano jeden znaczek, a po utracie wszystkich musiał zrobić przysiady.