Przedszkola w Głogowie w roku szkolnym 2024/2025. Sprawdź, gdzie się znajdują

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Głogowie?

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. Niekiedy dopuszcza się, aby miało ukończone 2,5 roku , decyzję o tym może podjąć sama placówka.

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Głogowie?

Rekrutacje w przedszkolach są prowadzone zwykle w pierwszych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Jest to zależne od konkretnej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola mają różne zasady rekrutacji. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, natomiast niepubliczne ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą być odmienne.

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Niepubliczne placówki w Głogowie działają według przepisów, które zapisano w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do wybranej placówki wcześniej. Pod uwagę brane są także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz znaleźć na stronie internetowej lub w sekretariacie .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Edukacja przedszkolna pozostaje ogromnie ważna w sferze rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko będąc w przedszkolu uczy się życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwijania umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, malować. Zabawa w grupie sprzyja przyswajaniu podstawowych zasad, jak dzielenie się zabawkami, zabawa bez konfliktów, empatyczne podejście do innych dzieci.