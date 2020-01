Przed Sądem Rejonowym w Głogowie stanęły taczki

Dzisiejszy protest to wsparcie dla matki czwórki dzieci, które zabrano do rodziny zastępczej. Wzięło w nim udział kilka osób a na murach sądu zawisły hasła „Dość sądowej mafii”, „Sądy niszczą dzieci. Dość patologii sądów”.

– Zebraliśmy się po to aby zaprotestować przeciwko przestępstwom nadzwyczajnej kasty sądowej, w tym sędziów sędziów Sądu Rejonowego Głogowie – wyjaśniał organizator Krystian Skonieczny. - Jesteśmy tu razem z matką poszkodowanych dzieci, które zostały brutalnie potraktowane w rodzinie zastępczej. Obecnie trwa tuszowanie bardzo ciężkich przestępstw kryminalnych, a nikt nie zareagował.

Chodzi o czworo dzieci Darii Kolakowskiej w wieku 17 miesięcy, 3,5 roku, 6 i 10 lat. Trafiły one do rodziny zastępczej w innym powiecie.

- Dla ich dobra zostały mi odebrane, a trafiły do rodziny, gdzie zostały skrzywdzone, mówiąc wprost molestowane, a nie wykluczone, że i zgwałcone. Ich tam już nie ma, ale jak wiemy, do tej rodziny zastępczej trafiły kolejne dzieci.

Głogowianka zapowiada, że nie odpuści walki o własne dzieci.