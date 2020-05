Prymicja księdza Jarosława Marszałka w parafii św. Klemensa w Głogowie. ZDJĘCIA

Jarosław Marszałek jest doskonale znany wiernym z parafii św. Klemensa. Od lat związany był z tutejszym kościołem, co ze śmiechem sam przyznaje.

– Od dziecka praktycznie mieszkałem w kościele – mówił świeżo wyświęcony ksiądz.

Znajomi mówią o nim - człowiek wielkiej wiary, często oddający się modlitwie. Wspominał o tym proboszcz Łukasz Wójcik.

– Miał swoje klucz do kościoła, więc mógł przychodzić się modlić o każdej porze dnia i nocy. Jak wracał z seminarium do Głogowa i widziałem jego auto przy parafii, wiedziałem już, że modli się w kościele – przyznaje proboszcz parafii.

We mszy wzięli udział przyjaciele księdza Marszałka, osoby które wspierały go na drodze do kapłaństwa oraz rodzina. W kościele była m.in. jego mama, Wanda, która była niezwykle wzruszona przyjmując komunię z rąk syna.