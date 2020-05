Prokuratorzy i pracownicy prokuratur pracują na dwie zmiany

We wszystkich jednostkach w kraju prokuratorzy i pracownicy prokuratur pracują w systemie dwuzmianowym. Oznacza to, że ich praca została rozłożona od godz.7 do 20.30 z półgodzinną przerwą na dezynfekcję pomieszczeń.

Jak wyjaśnia Dział Prasowy Prokuratury krajowej, dwuzmianowy model pracy został wprowadzony w prokuraturze poleceniem Prokuratora Krajowego z dnia 11 maja 2020 r. Szefowie jednostek organizacyjnych prokuratury zostali zobowiązani wdrożyć to rozwiązanie organizacyjne.

Od 21 maja prokuratorzy pracują na dwie zmiany. Taki system ma charakter czasowy i jest związany z epidemią COVID-19. Zmianowy model z jednej strony umożliwia minimalizację kontaktów między prokuratorami i pracownikami prokuratury, z drugiej zaś pozwala na wypełnianie obowiązków, w tym przede wszystkim sprawne prowadzenie postępowań przygotowawczych.

W Prokuraturze Rejonowej w Głogowie jest w sumie 14 prokuratorów, którzy zostali podzieleni na dwie grupy godzin pracy.

Prokuratorzy i pracownicy prokuratury pracują w systemie zmianowym w godzinach od 7 -13.30 albo od 14 - 20.30. Rząd znosi kolejne ograniczenia. Wideo