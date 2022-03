Próbował zgwałcić 15-latkę w Głogowie. Jest akt oskarżenia

Zakończyło się prokuratorskie śledztwo w sprawie próby gwałtu, do której doszło 15 września 2021 roku w Głogowie. W jego wyniku przygotowano akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu Konradowi K., który dopuścił się tego czynu. Został powstrzymany przez świadków.

– Po lekcjach w szkole, dwie 15-letnie uczennice udały się do parku przy Pomniku Sapera, gdzie siedząc na ławce, rozmawiały. W pewnym momencie zaczepił je nieznany im wcześniej mężczyzna, którym okazał się oskarżony w niniejszej sprawie Konrad K. Domyślając się zagrożenia ze strony tego mężczyzny, dziewczęta zaczęły oddalać się od niego. Oskarżony jednak podążył za nimi. Chwycił wówczas jedną z dziewcząt za plecak i szarpiąc wciągnął ją w zarośla, gdzie grożąc tej pokrzywdzonej pozbawieniem życia i nakazując, by była cicho, podjął czynności zmierzające do jej zgwałcenia. W tym czasie jednak druga z dziewcząt wyjęła telefon i zaczęła krzyczeć, że dzwoni na Policję. Wówczas Konrad K. zagroził jej, że jeżeli to uczyni, to najpierw zabije ją, a potem jej koleżankę – opowiada Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy prokuratury.