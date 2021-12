Proboszcz z parafii w Białołęce zaprasza do kościoła na grzańca i śpiewanie świątecznych piosenek

Aby umilić wiernym ten czas, proboszcz szykuje dla wiernych kilkunastolitrowy gar grzanego, wina z przyprawami, a dla dzieci pyszne, gorące kakao. Będzie też coś słodkiego, czyli ciastko.

Co ciekawe, gar z grzańcem stanie tuż przy wejściu do kościoła i będzie się podgrzewał w czasie mszy.

- Na pewno będzie pięknie pachnieć w świątyni, bo to świąteczne wino z korzennymi przyprawami – śmieje się proboszcz. - Potem każdy, kto będzie chciał, otrzyma do ławki kubeczek napoju, by milej się śpiewało.