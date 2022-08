Proboszcz z Białołęki w gm. Pęcław organizuje „Bieg po wolność" o puchar biskupa

Parafianie z gminy Pęcław już przywykli do różnych akcji swojego proboszcza Sebastiana Kluwaka (44 l.). Jego zacięcie do historii i patriotyczny duch doprowadził do wyjaśnienia m.in. tajemnicy grobu Tadeusza Grzegorzewskiego, odznaczonego Virtuti Militari bohatera z czasów wojny bolszewickiej, który od 1949 roku spoczywa na przykościelnym cmentarzu. Wyprawił mu nawet uroczysty drugi pogrzeb z udziałem kościelnych i wojskowych osobistości.

Więcej o akcjach proboszcza:

Teraz zaplanował bieg na kilku dystansach, do którego zaprasza młodzież i dorosłych. Będą też krótkie odcinki dla dzieci. Ci najmłodsi wystartują o godzinie 15, a godzinę później bieg główny na 5 i 10 km. Dodatkowa grupa na 5 km dla miłośników Nordic Walking.