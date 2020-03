Proboszcz parafii św. Klemensa chce transmitować w internecie Triduum Paschalne i prosi o pomoc

- Chcemy być z wami, ale za pośrednictwem internetu - mówi o. Łukasz Wojcik. - Zachęcam do udzielenia subskrypcji kanałowi na Yoytube, które nazywa się Katolickie Stowarzyszenie. Potrzebujemy waszych głosów do piątku - prosi proboszcz.

Aby transmisja mogła się odbyć potrzeba tysiąc takich głosów, do piątku, 27 marca włącznie.

Jak to zrobić? Wystarczy wyszukać na Youtobe Katolickie Stowarzyszenie, a gdy się kanał otworzy, kliknąć w napis SUBSKRYBUJESZ – znajduje się na górze po prawej stronie.

Zobacz film: