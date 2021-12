Prezydent Głogowa zwróci się do papieża. Chodzi o świętego Mikołaja

Choć o Mikołaju jako o patronie Głogowa mówi się od wieków, to oficjalnie nie został on ustanowiony. Prezydent Rafael Rokaszewicz, po wnioskach ze stron głogowskich parafii oraz muzeum, zaproponował radzie miasta, aby to zmienić. We wtorek rajcy zgodzili się na pomysł prezydenta.

– Święty Mikołaj jest patronem Głogowa już od średniowiecza. Był patronem Kościoła Parafialnego – najważniejszej świątyni w naszym mieście. Jego postać przedstawiana była na pieczęciach miejskich, pieczęciach rajców. Święty Mikołaj patronował różnym kaplicom, rzeźba tego świętego była również umieszczona na Bramie Odrzańskiej, czyli wjazdowej bramie do Głogowa. Wzmianki o Świętym Mikołaju jako patronie miasta są w różnych źródłach historycznych. I zrodził się taki pomysł by to usankcjonować – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

Dzięki temu miasto oficjalnie rozpocznie procedury, których celem będzie usankcjonowanie świętego Mikołaja w roli patrona Głogowa.