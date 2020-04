Prezydent Głogowa: Nie przekazałem i nie przekażę danych osobowych głogowian!

Prezydent Głogowa zapewnia, że mieszkańcy mogą być spokojni, bo ich dane nie zostaną przekazane Poczcie Polskiej. A mejl w tej sprawie został rozesłany do prezydentów, burmistrzów i wójtów w całej Polsce. Takie wezwania trafiają na skrzynki mejlowe od dwóch dni.

Mail, pod którym widnieje podpis „Poczta Polska" zawiera wniosek do samorządowców o przekazanie danych ze spisu wyborców. Ma to nastąpić w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia otrzymania wniosku.

Nadawca prosi, by przekazać następujące dane: numerów PESEL, kodów pocztowych, adresów zamieszkania, imion i nazwisk.