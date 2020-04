Prezydent Głogowa i wójtowie podgłogowskich gmin nie przekażą poczcie danych wyborców. Może być jeden wyjątek

W rozesłanych do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mejlach Poczta Polska domaga się udostępnienia spisów wyborców koniecznych do przeprowadzenia majowych wyborów prezydenckich. Chodzi m.in. o dokładny adres, imię i nazwisko i numer PESEL uprawnionych do głosowania. Zgodnie z pismem samorządy powinny przekazać te dane w plikach tekstowych.

Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa nie zamierza tego robić.

- Odmawiam Poczcie Polskiej udostępnienia spisu wyborców, ponieważ nie ma podstawy prawnej do tego działania. Działamy w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. Co prawda w parlamencie jest procedowana ustawa o wyborach korespondencyjnych, ale jeszcze nie obowiązuje. Do tego czasu Poczta Polska nie ma prawa żądać udostępnienia takich danych. Obecnie udostępnienie tych danych naraża mnie i współpracowników na odpowiedzialność karną. Już dziś mam zgłoszenia od świadomych swoich praw głogowian, by nie udostępniać Poczcie Polskiej ich danych – wyjaśnia.

Z takich samych powodów przekazania danych odmówili także wójtowie gmin: Kotla, Pęcław, Żukowie i Gminy Głogów.

Jedynym wyjątkiem w powiecie może się okazać gmina Jerzmanowa. W środę, 29 kwietnia decyzję w tej sprawie podejmie wójt Lesław Golba. Jak się dowiedzieliśmy, nie jest wykluczone gmina ta przekaże Poczcie Polskiej spis swoich wyborców.