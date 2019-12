Prezydent Głogowa: Biorę w ciemno każdy wariant obwodnicy miasta z drugim mostem

- Rozumiem emocje mieszkańców gmin ościennych, bo ponad dziewięćdziesiąt procent obwodnicy będzie przebiegać przez tereny gminne, nie miejskie. I rozumiem, że jedni mieszkańcy chcą obwodnicy na swoim terenie, inni jej nie chcą. Ostatecznie trzeba się jednak zdeklarować i przyjąć jakiś wariant. Generalnie jestem za obwodnicą Głogowa. Czy to będzie wariant północny, czy południowy, to rzecz wtórna, bo każdy z nich ma swoje plusy i minusy . O tym zadecyduje głównie czynnik ekonomiczny i decyzje środowiskowe. Jeśli z tej ostatniej wyjdzie, że będzie to wariant północny, to dobrze, bo jest najmniej kontrowersyjny. Ale jeśli zostanie wybrany południowy, to mieszkańcy gmin muszą mi wybaczyć, ale stanę po stronie mieszańców Głogowa i zrobię wszystko, by nie storpedowano tej inwestycji. Będę twardo i wyraźnie działał w interesie Głogowa, bez względu, czy zostanie wybrany wariant północny, czy południowy. Ważne, by ta obwodnica powstała.

Powiedział pan, że zarówno w północnym jak i południowym wariancie są plusy. Jakie?

Północny ma ten plus, że zbiera ruch ze Sławy i Leszna i doprowadza go do S3. Podnoszony na spotkaniach argument, że ten wariant doprowadzi drogę do miejskiej strefy inwestycyjnej jest tylko w części trafiony. A to dlatego, że sporą część tych terenów zabierze właśnie obwodnica. Na pewno ta trasa odciąży dojazd do huty i przyszłego szybu wdechowego na terenie gminy Żukowice. Natomiast obawiam się, że jeśli zostanie wariant północny, to ruch z „jerzmanówki” w dużej części wciąż będzie przebiegał przez miasto. Oczywiście dla tirów można wymusić objazdy, ale dla samochodów osobowych już nie. Natomiast wariant południowy przejmie ten ruch niemal całkowicie. On też dobrze komunikuje osiedle Piastów Śląskich, które ma „wąskie gardła”. To tak zwana obwodnica i ulica Rudnowska. Wiadomo też, że południowa trasa jest tańsza, ponieważ zakłada ona mniejszą liczbę wiaduktów, a nawet krótszy most na Odrze, natomiast przechodzi przez obszar Natura 2000. Z kolei wariant północny ma więcej inżynieryjnych obiektów i biegnie przez użytki ekologiczne.

Podkreślam z całą mocą, że biorę w ciemno każdy wariant obwodnicy Głogowa, bo dla mnie najważniejsze, by była i to razem z drugim mostem. Jeżeli zostanie wybrany południowy wariant, mimo sprzeciwu niektórych gmin wiejskich, stanę po stronie mieszkańców miasta.



Nie zaskoczyła pana podawana przez projektantów, odległa data budowy obwodnicy? Przypomnę, że to dopiero 2027 rok.