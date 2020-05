Prezydent Głogowa apeluje: Odwiedzajcie lokalne restauracje, fryzjerów, sklepy...

Władze wprowadzają od 18 maja trzeci etap odmrażania gospodarki. Będzie można iść do restauracji, baru (ale tylko do ogródków zewnętrznych), kosmetyczki czy też fryzjera. Prezydent Głogowa apeluje, by wspierać lokalnych przedsiębiorców.

Dla wielu przedsiębiorstw i małych firm to bardzo dobra wiadomość. Zamknięcie gospodarki odcięło ich od możliwości zarabiania na utrzymanie. Od 18 maja znowu będzie można otworzyć lokale gastronomiczne, restauracje, salony kosmetyczne, fryzjerskie itp. – Bądźmy teraz razem, odwiedzajmy restauracje, kupujmy w lokalnych sklepikach, wychodźmy choć na jedną kawę czy ciastko. Takimi drobnymi gestami pomożemy naszym przedsiębiorcom podnieść się z zapaści. Oni bardzo tego potrzebują! Te wszystkie małe gesty stworzą ilość potrzebną, by głogowscy przedsiębiorcy mogli z nadzieją patrzeć w przyszłość. Wierzę, że im pomożecie – apeluje prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz. Co będzie otwarte od 18 maja? Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Fryzjerzy i kosmetyczki będą musieli pracować w maseczkach. Co więcej odstęp między stanowiskami będzie musiał wynosić minimum dwa metry. Bary i restauracje

Od 18 maja będą mogły działać ogródki restauracji, pubów i kawiarni. Obowiązkowa będzie obsługa kelnerska, a klienci do lokalu będą mogli wejść tylko w celu skorzystania z toalety. Komunikacja miejska

Zwiększony zostanie dopuszczalny limit pasażerów w autobusach i tramwajach o 30 procent. Boiska, sale i hale sportowe

Od 18 maja będzie można organizować zajęcia w tych obiektach przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.