Prawnuczka właściciela przedwojennej restauracji odwiedziła Przedmoście

W Przedmościu doszło do spotkania z Carlą Pohl, prawnuczką byłego właściciela restauracji Pohl (później König und Schilder). Ze historycznych źródeł wiadomo, że obiekt położony w dolnej wsi który ma bogatą historię, jednak niewiele osób pamiętało, jak mógł wyglądać w przeszłości.

Przedmoście na mapie

Z Niemką, której przodkowie mieszkali w Przedmościu spotkał się Maciej Kuchnicki, który od dawna interesuje się historią swojej miejscowości.

- To była jej pierwsza wizyta, ale jak powiedziała, nie ostatnia. Bardzo chciała zobaczyć dawną restaurację pradziadka, ale nie miała prawie żadnej wiedzy o rodzinie. Mówiła, że musi o tym porozmawiać z ojcem – wyjaśnia Marcin Kuchnicki. - Pani Carla przywiozła ze sobą oryginalne zdjęcie z rodzinnych zbiorów przedstawiające restaurację sprzed lat.

Tak przed wojną wyglądała restauracja pradziadka Carli Pohl Gminny Ośrodek Kultury Przedmoście

Jak udało się ustalić, że najstarszym znanym dotąd właścicielem obiektu był Otto Pohl, który prowadził restaurację „Gasthof zur Gute Hoffnung” – „Gospoda pod Dobrą Nadzieją”.

Ciekawostką jest to, iż w 1910 roku do rzeczywistej karczmy dobudował on dużą salę. Sala była na owe czasy duża, piękna i bardzo funkcjonalna. Duża scena miała cztery plany: dwie sale – garderoby, jedna cała w czerwieni a także posiadała malowania, takie jak leśny pejzaż oraz widok na okolicę i pola.