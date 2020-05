Prawnik wyjaśnia: Zalanie mieszkania, co zrobić w takim przypadku?

Wielu z nas mieszka w budynkach wielorodzinnych. Od czasu do czasu mamy więc do czynienia z awariami lub innymi zdarzeniami, które doprowadzają do zalań mieszkań sąsiednich, w szczególności tych znajdujących się na niższych kondygnacjach. Co w takiej sytuacji zrobić?

Każdy, kto wyrządził z winy swej drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Stanowi o tym art. 415 Kodeksu cywilnego (dalej „k.c.”). W sytuacji kierowania roszczenia o zapłatę w oparciu o tę podstawę prawną koniecznym jest wykazanie (udowodnienie) kilku okoliczności. Przede wszystkim chodzi tutaj o udowodnienie faktu wyrządzenia szkody i jej rozmiarów, a także winy podmiotu, do którego kierujemy roszczenie z tytułu wyrządzonej szkody. Praktyka pokazuje, że nie jest to takie proste, jakby mogło się wydawać. Art. 415 k.c. reguluje odpowiedzialność osoby fizycznej za czyn własny. Podstawową przesłanką tej odpowiedzialności jest ustalenie czynu człowieka, a zatem nie podlegają omawianej regulacji wszelkie odruchy ludzkie niezależne od woli.