Prawnik wyjaśnia: Zagracanie korytarzy w budynkach wielorodzinnych

Naszym czytelnikom doradza adwokat Kamil Gross z kancelarii adwokackiej w Głogowie.

Niestety, wciąż dużym problemem dla mieszkańców budynków wielorodzinnych jest przechowywanie przez ich mieszkańców różnych przedmiotów w częściach wspólnych nieruchomości, w tym w szczególności w korytarzach, na klatkach schodowych oraz podziemnych miejscach garażowych. Czasami wynika to z braku przewidzenia przez dewelopera odpowiednich miejsc dla przechowywania przedmiotów takich jak np. rowery, wózki dziecięce, czy opony samochodowe, a czasami ze zwykłego lenistwa, niechlujstwa i bezmyślności samych mieszkańców. Zagracanie części wspólnych różnymi przedmiotami jest nie tylko nieestetyczne i utrudnia poruszanie się po nich, ale może stanowić także poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, w tym zagrożenie pożarowe. Rowery, wózki dziecięce, opony samochodowe, a nawet niechciane meble, to tylko część przedmiotów, które można spotkać niemal w każdym budynku wielorodzinnym w Polsce. Wielu mieszkańców takich budynków traktuje korytarze, klatki schodowe czy miejsca garażowe jako przedłużenie swojego, często niewielkiego, mieszkania. Części wspólne nieruchomości służą co prawda do współkorzystania i współposiadania przez wszystkich mieszkańców danego budynku, którzy na mocy art. 206 Kodeksu cywilnego są uprawnieni do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli, jednak należy podkreślić, że korytarz czy klatka schodowa to ciągi komunikacyjne, które służą do zapewnienia swobodnego i bezpiecznego przejścia i dostępu do pozostałych pomieszczeń.

Składowanie przedmiotów na klatkach schodowych, korytarzach czy miejscach parkinkowych to także ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Te bowiem części wspólne nieruchomości służą także do ewakuacji w stanach zagrożenia, w tym np. zagrożenia pożarowego. Utrudnianie pozostałym mieszkańcom możliwości ucieczki, dostania się lub wydostania z lokalu w przypadku zagrożenia, a także przeprowadzenia akcji ratunkowej przez służby takie jak np. Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe, jest niedopuszczalne.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w tym składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych, a także uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych.

Wielu mieszkańców ignoruje powyższe przepisy nie widząc problemu w pozostawianiu rowerów czy szaf w korytarzach. Należy jednak pamiętać, że w czasie pożaru panuje chaos, widoczność jest znacznie ograniczona, a ewakuujący się mieszkańcy próbują jak najszybciej i za wszelką cenę wydostać się na zewnątrz. W takiej sytuacji każdy, nawet najmniejszy przedmiot pozostawiony na korytarzu czy klatce schodowej może stanowić śmiertelne zagrożenie. Ważnym jest, aby wewnętrzne regulaminy danej wspólnoty mieszkaniowej przewidywały zasady korzystania z części wspólnych nieruchomości. Fakt zagracania korytarza czy klatki schodowej należy zgłosić wspólnocie mieszkaniowej, która dysponuje szeregiem narzędzi dyscyplinujących. Zarząd wspólnoty może wezwać do przestrzegania ustalonego na mocy regulaminu porządku, zaniechania dalszych naruszeń obowiązujących przepisów prawa i usunięcia przedmiotów z części wspólnych. Jeśli uciążliwy mieszkaniec nie zastosuje się do wezwania, zarząd ma podstawę do usunięcia rzeczy mieszkańca i przeniesienia ich do miejsca, z którego będzie mógł je odebrać.

Co zrobić, gdy wspólnota mieszkaniowa nie posiada zarządcy, np. w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych liczących mniej niż 8 samodzielnych lokali? W takim przypadku niebezpieczna samowola mieszkańców zagracających części wspólne nieruchomości powinna zostać zgłoszona Straży Miejskiej lub Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż Pożarna przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze oraz ćwiczenia. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są przeprowadzane m.in. w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń. Strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przypadku naruszenia przepisów przeciwpożarowych lub przepisów Prawa ochrony środowiska, mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Maksymalna wysokość mandatu karnego w tym przypadku wynosi 5000 zł.

Ponadto zgodnie z art. 82 § 1 pkt 5, 7, 8, 9, 10 i 11 Kodeksu wykroczeń (dalej „k.w.”) kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach, składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego, uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych, uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych - podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Zgodnie z art. 19 k.w. kara aresztu trwa najkrócej 5 dni, a najdłużej 30 dni. Grzywnę, zgodnie z art. 24 § 1 k.w. wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

