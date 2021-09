Prawnik wyjaśnia: Wymeldowanie osoby z adresu zamieszkania

Co zrobić, gdy zameldowana pod adresem stanowiącego naszą własność lokalu mieszkalnego osoba wyprowadziła się, lecz nie dokonała wymeldowania? W pierwszej kolejności należy podkreślić, że fakt zameldowania pod danym adresem nie rodzi żadnych uprawnień majątkowych względem danej nieruchomości, ani też uprawnień do jej zajmowania. Jest to tylko czynność administracyjno-prawna. Kwestie meldunkowe reguluje ustawa o ewidencji ludności.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 tej ustawy obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. Konieczną przesłanką wymeldowania się jest opuszczenie miejsca pobytu, a więc zaistnienie okoliczności faktycznej. Opuszczenie miejsca zameldowania powinno być rozumiane w ten sam sposób: jako zerwanie więzi z tym miejscem, przede wszystkim przez rezygnację z zamieszkiwania w nim. W takim ujęciu opuszczenie miejsca pobytu ma wymiar faktyczny, czyli oznacza nieprzebywanie w tym miejscu. Zacytowany art. 33 ust. 1 ww. ustawy odnosi się do wymeldowania, którego dokonuje sam zainteresowany. Artykuł 35 ustawy wskazuje natomiast na przesłanki wydania przez właściwy organ administracyjny decyzji o wymeldowaniu. Podstawą do wydania decyzji o wymeldowaniu jest opuszczenie lokalu i niedopełnienie obowiązku wymeldowania się. Wymeldowanie z pobytu stałego będzie oparte na stwierdzeniu, że osoba zameldowana w miejscu pobytu opuściła je oraz że miała wolę takiego działania. Katalog takich sytuacji jest otwarty. Ocena charakteru opuszczenia lokalu nie może odrywać się od realiów konkretnej sprawy. Okoliczności faktyczne, a niekiedy nawet prawne, muszą prowadzić do wniosku, że faktyczne opuszczenie lokalu nastąpiło, mimo że osoba nie miała woli przeniesienia miejsca swoich spraw życiowych (Czarnik Zbigniew, Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł, Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz, wyd. II Opublikowano: WK 2016).